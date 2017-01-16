Томичи и северчане выписывают все меньше бумажной периодики

Томский Обзор / Фото: 16 января 2017 // Фото: pixabay

Томичи и северчане выписывают все меньше бумажной периодики. В среднем на 1000 жителей Томской области приходится 122 выписанных издания, сообщает томский филиал Почты России.

Здесь подвели предварительные итоги подписной кампании на первое полугодие 2017 года. Согласно им, больше всего подписчиков бумажных изданий проживает в Каргасокском, Парабельском и Верхнекетском районах. Там на 1000 жителей приходится от 300 до 400 выписанных изданий.

Меньше всего заинтересованы в получении информации на бумажных носителях жители Северска и Томска. На каждую 1000 человек тут оформили лишь 31 и 64 периодических издания соответственно.

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