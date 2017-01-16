Мобильный «ПаркРайт» выявил в Томске 2,4 тысячи нарушений правил парковки

16 января 2017 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

В 2016 году мобильный комплекс для фиксации нарушений правил парковки автотранспорта «ПаркРайт» выявил в Томске 2,4 тысячи нарушений, сообщает пресс-служба администрации региона. Комплекс, расположенный в патрульном автомобиле, способен автоматически считывать и идентифицировать государственный регистрационный знак транспортного средства нарушителя, после чего оперативно передавать зафиксированное правонарушение непосредственно в Управление ГИБДД.

Первый мобильный комплекс для автоматической фиксации нарушений правил парковки «ПаркРайт» был установлен "Ростелекомом" в Томске летом 2015 года. На его приобретение областной бюджет направил около 3 млн рублей. Работают с оборудованием специалисты «Специализированного монтажно-эксплуатационного учреждения Томской области». За 2015 г. "ПаркРайт" успел выявить порядка 1 тысячи нарушений. Штраф за нарушение правил парковки составляет 1,5 тысячи рублей, таким образом, мобильный комплекс уже должен был окупить свое приобретение.

В Перми, где 4 комплекса «ПаркРайт» начали работу в 2015 году, они ежедневно регистрируют от 100 до 200 нарушений правил остановки и стоянки. Для сравнения, 61 стационарный комплекс фотовидеофиксации регистрируют порядка 300-400 нарушений ежедневно. За 2015 г. с помощью комплексов фотовидеофиксации там было выявлено более 230 тысяч нарушений ПДД, 16,8 тысяч из них — с помощью комплексов «ПаркРайт».

По мнению заместителя губернатора Томской области по вопросам безопасности Игоря Толстоносова, в Томске прибор тоже оказался эффективен: «Автовладельцы знают, что на улицах Томска работает „ПаркРайт“, и становятся более дисциплинированными — реже оставляют машины в неположенных местах, что, конечно же, положительно сказывается на удобстве пешеходов и работе экстренных служб».

Напомним, вместе с «ПаркРайтом» на дорогах Томска в 2015 г. устанавливали три стационарных комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения — в дополнение к уже функционирующим шести, расположенным на проспекте Комсомольском, на улицах Пушкина и Балтийской, Богашевском тракте и коммунальном мосту. За 2015 г. по фотоматерилам всех комплексов автофиксации нарушений ПДД в Томске было вынесено 184 550 административных поставновлений, общая сумма штрафов составила более 106 миллионов рублей.

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