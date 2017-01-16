Томичей с инвалидностью приглашают записываться на мастер-классы Фестиваля японских искусств

Томский Обзор / Фото: 16 января 2017 // Фото: Flickr.com

В Томске 19—21 января 2017 года состоится проект «Дух красоты и красота души. Фестиваль японских искусств для особенных людей». Творческий потенциал участников будут раскрывать через традиционные японские искусства — оригами, икебану, каллиграфию и го.

В течение трех дней фестиваля участники фестиваля познакомятся с традиционными искусствами на мастер-классах, а завершится фестиваль небольшой концертной программой. Записаться на мастер-классы могут люди с инвалидностью в возрасте от 14 до 60 лет на странице Томского регионального отделения "ВОИ" ВКонтакте или по телефону 8 960 977 4429.

Время и место проведения мастер-классов:

19.01.17 - 2 корпус ТГУ с 10 до 14 - кругосветка

20.01.17 - 2 корпус ТГУ с 10 до 14 - мастер-классы

21.01.17 - БКЗ с 13 до 16 (концерт участников "Особая мода", церемония награждения и концерт японских культур)

Организаторами проекта стали Томское отделение общества Россия-Япония, Посольство Японии в России и Томский государственный университет.

«Искусства Японии давно и успешно используются в различных сферах жизни как инструмент для саморазвития ещё с самурайских времен. Безусловно, это может быть полезным всем без исключения, однако есть категория людей, которым крайне необходимо исчерпывать максимально возможные ресурсы своей личности, для того, чтобы нормально существовать в социуме — это инвалиды», — отмечают организаторы фестиваля.

Партнеры проекта: общество инвалидов, Департамент по культуре и туризму Томской области, Департамент социальной защиты населения Томской области, Томский кондитер и КВЗ, Антонов Двор, Томская областная филармония, Томский Обзор.

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