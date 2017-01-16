Томская область заняла четвертое место в рейтинге инновационных регионов АИРР-2016

16 января 2017 / Томский Обзор

Томская область заняла четвертую позицию в рейтинге инновационных регионов России 2016 года, который был представлен на Гайдаровском форуме, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В рейтинге, подготовленном Ассоциацией инновационных регионов России, Томская область вошла в группу сильных инноваторов, улучшив свою позицию по сравнению с предыдущим годом на три пункта. Значение индекса инновационного развития нашего региона (0,6) составляет 156,7 % от среднего по России. В группе лидеров также находятся Москва, Санкт-Петербург и Республика Татарстан.

В 2016 году в рейтинге учтено шесть новых индикаторов, объединенных в блок «Инновационная активность региона» (отражает активность в применении инструментов поддержки инновационной деятельности). По уровню инновационной активности Томская область занимает второе место (250,6 % от среднероссийского показателя). В подрейтинге «Научные исследования и разработки» наш регион расположился на третьей позиции (161,6 % от среднего уровня).

Рейтинг инновационных регионов разработан АИРР в 2012 году и формируется на регулярной основе два раза в год.

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