Крещенские купания: график работы всех 24 купелей Томской области

17 января 2017 / Томский Обзор

В Томской области к Крещению будет оборудовано 24 места для купания, сообщает пресс-служба областной администрации. К празднику Крещения Господня, который отмечается 19 января, купели будут оборудованы всем необходимым, за безопасностью будут следить спасатели, полицейские и медики.

Часы работы купелей:

г. Томск: Белое озеро, с 12-00 до 20-00.

г. Северск: Бассейн под открытым небом при комплексе «Ильинские бани» с 14-00 до 19-00.

Томский район, с. Калтай: Озеро, с 8-00 до 20-00.

Томский район, с. Коларово: р. Томь, с 11-30 до 20-00.

Томский район, с. Корнилово: р. Ушайка,. с 13-00 до 22-00.

Томский район, с. Октябрьское: Озеро, с 11-00 до 17-00.

Томский район, с. Семилужки: Озеро, с 12-00 до 18-00.

Томский район, с. Зоркальцево: р. Порос, с 9-30 до 21-00.

Томский район, с. Моряковский Затон: ул. Ленина, 2Б (на территории нового храма, в специально устроенной иордани), с 13:00 до 00:00.

Асиновский район, г. Асино: с 10-00 до 20-00.

Асиновский район, с. Победа: с 12-00 до 20-00.

Асиновский район, с. Мало-Жирово: с 14-00 до 20-00.

Асиновский р-н, с. Ново-Кусково: с 10-00 до 20-00.

Асиновский р-н, с. Новониколаевка: с 11-30 до 20-00.

Зырянский район, с. Шиняево: с 12-00 до 20-00.

Зырянский район, с. Высокое: с 13-00 до 20-00.

Зырянский район, с. Чердаты: с 11-00 до 20-00.

Кожевниковский район, с. Кожевниково: р. Обь, с 10-00 до 20-00.

Кожевниковский район, д. Терсалгай: р. Бакса, с 14-00 до 20-00.

Первомайский район, с. Первомайское: с 12-00 до 20-00

Первомайский район, с. Комсомольское: с 14-00 до 20-00

Тегульдетский район, с. Берегаево: с 12-00 до 20-00

Тегульдетский район, с. Тегульдет: с 10-00 до 20-00

Шегарский район, п. Победа, ОГСУ «Лесная дача»: оз. Лебяжье, с 14-00 до 20-00

Напомним, в Томске 19 января в районе Белого озера в период с 10 до 21 часа будет прекращено движение транспорта и организован объезд по ул. Кривой на участке от ее пересечения с пер. Школьным до пересечения с ул. Белой, а также на участке от пересечения ул. Кривой и ул. Белой до ул. Пушкина.

С 11 до 13 ч будет прекращено движение автомобилей по ул. Пушкина на участке от здания Воскресенской церкви (Октябрьский взвоз, 10) до Белого озера на время крестного хода.

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