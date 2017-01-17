В среду в Томске прогнозируют потепление

17 января 2017 / Томский Обзор / Фото: Анна Лаас

В среду, 18 января в Томске ожидается потепление - ночью до -21°С, днем до -15°С, без осадков. Ночью 19 января по прогнозам синоптиков пройдет небольшой снег, температура до -19°С, днем до -17°С, сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на Томский ЦГМС – филиал ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

Сегодня в Томской области ожидаются морозы до -42°С, в Томске – до -30°С.

Днем температура может подняться до -21…-23°С. Ожидается переменная облачность, слабый снег, южный ветер 2-7 м/с, гололедица на дорогах.

Тэги/темы: