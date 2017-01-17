Экологи протестуют против промышленных рубок кедровых лесов Сибири

17 января 2017

Экологи критикуют новые правила заготовки древесины, которые допускают промышленные рубки в ценных кедровых лесах по всей Сибири и Дальнему Востоку, сообщает пресс-служба Гринпис Россия.

Организация уже обратилась к своим сторонникам с призывом подписать петицию к главе Минприроды Сергею Донскому с требованием вернуть старую норму о заготовке древесины в кедровых лесах.

"Под Новый год, 29 декабря, Минюст утвердил правила, в которых Минприроды существенно, в полтора раза, увеличило площадь лесов, в которых можно заготавливать древесину. Теперь кедры должны составлять почти половину всего леса, чтобы его не трогали. Отныне коммерческие рубки разрешены, если в лесу до 44 % кедра, раньше эта граница была установлена на уровне 25 %", - говорится в пресс-релизе Гринпис.

«Это обернётся уничтожением лесов во многих регионах Сибири и Дальнего Востока, от Томской области до Приморья. Многие животные лишатся дома, в том числе амурские тигры», — обеспокоен руководитель программы Гринпис России по заповедным территориям Михаил Крейндлин. Его недовольство разделяют и специалисты по устойчивому лесопользованию на Дальнем Востоке, и активисты Забайкалья.

«Кедровые леса — одни из самых ценных с точки зрения сохранения биологического разнообразия. Но древесина кедра пользуется значительным спросом, в том числе у переработчиков в Китае (где собственная заготовка кедра практически полностью прекращена), и это стимулирует рубки в кедровниках под разными предлогами. В основном кедры идут на канцелярские товары, например, карандаши», — утверждает эксперт Михаил Крейндлин.

"Правила приведут к рубке сибирского кедра. Они появились уже как утверждённый документ, минуя общественное обсуждение, обязательное для таких важных проектов. В том документе, что могла увидеть общественность, не было разрешения рубить в кедровых лесах. Норма о расширении рубок кедровых лесов появилась в правилах уже после официального обсуждения, в утверждённом Минюстом документе. По факту общественное обсуждение этой проблемы было саботировано, хотя этот вопрос касается многих: заготовителей кедровых орехов, охотников, жителей таёжных посёлков", - уверены в Гринпис.

Организация призывает подписывать петицию против вырубок и спасти кедровые леса.

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