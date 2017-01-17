В Томске можно будет сделать музейное селфи в форме студентов начала ХХ века

17 января 2017 / Томский Обзор / Фото: ТПУ

В Томске можно будет сделать "музейное селфи" в форме студентов начала 20 века, сообщает пресс-служба ТПУ.

Акция пройдет завтра, 18 января, в Международный день музейного селфи в Музейном комплексе Томского политехнического университета. Для того, чтобы сфотографироваться с уникальными экспонатами, достаточно будет прийти в один из музеев ТПУ.

Делайте селфи рядом с понравившимся экспонатом и публикуйте его в соцсетях с хэштегом #MuseumSelfie и тегом того музея, где сделано селфи.

"В наших музеях можно будет пофотографироваться, надев на себя форму студентов начала 20 века, на фоне старинной мебели, которая принадлежала выдающимся профессорам и академикам прошлого века, а также со старинным лабораторным оборудованием, редкими минералами, уникальными разработками Томского политеха»,— рассказывает Светлана Григорьева, специалист по экспозиционной и выставочной деятельности Комплекса музеев ТПУ.

В музее истории ТПУ (Главный корпус, аудитории 315, 320, 321) томичи смогут запечатлеть себя рядом с раритетной телевизионной камерой КТ-178, подаренной вузу телекомпанией ГТРК «Томск» к 120-летию, или рядом с макетом уникального аппарата «Луна 24», который в 1976 году забирал на Луне образцы грунта, а также со многими другими разработками ТПУ. Кроме этого, можно будет сфотографироваться рядом с уникальным портретом Дмитрия Менделеева. Портрет выполнен второй женой Анной Поповой с натуры и является одним из его последних прижизненных живописных изображений. Также здесь можно будет сделать селфи, примерив на себя форму студентов начала 20 века.

В Мемориальном кабинете В.А. Обручева — М.А. Усова (ул. Советская, 73, Учебный корпус №1, аудитория 208) можно будет сделать фото на фоне старинной мебели, изготовленной по специальному заказу. Например, сидя за столом отцов-основателей сибирской геологической школы

Музей физики ТПУ (пр. Ленина, 43, Учебный корпус №3, аудитория 209) приглашает своих гостей пофотографироваться с различными старинными механизмами, лабораторным оборудованием, рядом с глобусом Луны или, сидя на скамье Жуковского.

В Музее минералогии (ул. Советская, 73, Учебный корпус №1, аудитории 205 и 206) томичи пофотографируются с редкими минералами, драгоценными и полудрагоценными камнями, а заодно — узнают множество интересных фактов о них.

График работы музейного комплекса ТПУ с 8:30 до 17:30. Телефон для справок: 8 (3822) 70-56-71.

Международный день музейного селфи проходит ежегодно по инициативе Европейского проекта Culture Themes. В этом году флешмоб в соцсетях пройдет 18 января. Люди из разных стран мира будут выкладывать в соцсети фотографии, сделанные в самых различных музеях.

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