Число телезрителей через приложение «МТС ТВ» быстро растет

17 января 2017 / Пресс-служба ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

Число пользователей приложения «МТС ТВ» превысило два миллиона, при этом наиболее быстро набирает популярность просмотр ТВ- и видеоконтента с домашних телевизоров через приложение.

В 2016 году выросло не только общее число пользователей «МТС ТВ», но и продолжительность просмотра – среднее время использования приложения увеличилось в два раза. Это связано, в первую очередь, с ростом популярности просмотра кино и сериалов: в 2016 году в приложении стали доступны фильмотеки сервисов Megogo и Амедиатека. Растет также аудитория «МТС ТВ», использующая приложение на нескольких экранах, – сегодня оно доступно на смартфоне, планшете, ноутбуке, компьютере и телевизоре. Уже порядка 25% пользователей подключаются к «МТС ТВ» более чем с одного экрана.

На протяжении последних лет наблюдался тренд к уменьшению размера экрана, с которого пользователи смотрят ТВ- и видеоконтент: популярность просмотра с телевизора снижалась за счет роста спроса на просмотр с компьютеров, затем – с планшетов, а потом и со смартфонов. Сейчас тренд поворачивается в обратную сторону: хотя наибольшая часть пользователей приложения «МТС ТВ» всё ещё пользуется им на смартфонах, наблюдается стабильный рост популярности просмотра ТВ-программ, фильмов и сериалов в «МТС ТВ» с больших экранов. Возможность с помощью приложения на телевизоре смотреть не только телеканалы, но и кино, сериалы, мультфильмы, выбирая удобное время и формат просмотра, вновь возвращает популярность домашнему просмотру. Количество пользователей приложения «МТС ТВ» через Smart TV, Apple TV, Android TV и Google Chromecast выросло за год на 75%. При этом максимальный рост – более, чем в 2,5 раза, – наблюдается в сегменте аудитории от 20 до 35 лет: 43% пользователей этой возрастной категории смотрят контент «МТС ТВ» в том числе на телевизоре.

Сервис «МТС ТВ» представлен в виде приложения для мобильных устройств, для Smart TV, Apple TV, Android TV и Google Chromecast, а также в виде web-интерфейса. Просмотр контента – более 130 телеканалов на 26 языках, киноновинки и сериалы лучших мировых студий, таких как HBO, FOX, NETFLIX, BBC – возможен на пяти устройствах с единым профилем пользователя. «МТС ТВ» доступно абонентам любых операторов связи. При этом для абонентов МТС трафик передачи данных при пользовании приложением не тарифицируется. Стоимость подписки на «МТС ТВ»: от 15 рублей в сутки и 300 рублей в месяц за просмотр телеканалов, от 10 рублей в день за фильмы, сериалы, мультфильмы и другой тематический контент.

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