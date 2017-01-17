Памятник Татьяне в Томске могут перенести

17 января 2017 / Томский Обзор

Памятник Татьяне в Томске могут перенести в ходе обустройства Новособорной площади. Сегодня варианты ее возможного развития рассматривали в администрации города.

В обсуждении эскизных вариантов на совещании у мэра Томска Ивана Кляйна приняли участие архитекторы, чиновники районных и городской администраций, представители предприятий-партнеров мэрии и "представители общественности", сообщается в пресс-релизе администрации города.

В эскизах проектировщики ориентировались на результаты опроса томичей – горожане высказались за то, чтобы площадь сохранила свои функции, оставшись местом отдыха и проведения праздников.

Поэтому первый из предложенных вариантов благоустройства Новособорной предусматривает зонирование общественного пространства. В результате, на площади будут выделены мемориальная зона и пространства рекреации, а также центральная часть, на которой будут проходить городские мероприятия. Для этого центр площади предлагается расширить, по периметру Новособорной высадить новые деревья, обустроить еще один большой цветник к северу от фонтана и высадить живую изгородь. Второй предложенный вариант предполагает перенос памятника Татьяне в мемориальную зону площади.

Для проработки детального проекта мэр Томска поручил городскому департаменту архитектуры и градостроительства объединить усилия с опытными архитекторами Томска и учесть мнение горожан, чтобы найти компромисс.

На встрече мэр города отметил, что площадь Новособорная включена в план работ по капитальному ремонту общественных пространств в Томске на 2017-2018 годы.

«Нам важно не ошибиться в выборе вариантов, которые лягут в основу концепции развития этой площади. Нужно сохранить, а лучше нарастить имеющуюся зелень и максимально сохранить объекты, которые сейчас есть на Новособорной. Наша задача привлечь внебюджетные средства и в ближайшее время подготовить проектно-сметную документацию, чтобы приступить к работам уже летом», - сообщил мэр.

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