Татьянин день отметят на Университетском катке бесплатным прокатом коньков и «пончиковым» чемпионатом

18 января 2017 / Томский Обзор / Фото: Климентов М. И. , 1929 г.

В Татьянин день, 25 января, ТГУ приглашает томичей отметить праздник студентов на Университетском катке.

Все гости смогут бесплатно покататься на коньках, принять участие в спортивных соревнованиях, а также увидеть состязание по поеданию пончиков, сообщает пресс-служба ТГУ.

Традиционно День Святой Татьяны символизирует единение студенчества, профессуры и горожан, поэтому студенты решили масштабно отметить Татьянин день на открытом для всех Университетском катке (Мавлюкеевское озеро, рядом с общежитием ТГУ «Парус»), который второй год подряд является одним из самых больших в Сибири на естественном водоеме.

Праздник стартует в 18.00, прокат коньков для всех желающих — бесплатный.

Гостей университета поздравит ректор ТГУ Эдуард Галажинский, который вместе со всеми выйдет на лед.

Помимо катания на коньках томичи смогут посмотреть на межвузовский чемпионат по поеданию пончиков. Также пройдет марафон, где выступят команды томских вузов по черлидингу — студенты покажут элементы своих выступлений.

Кроме того, всем желающим будет предоставлена возможность продемонстрировать, свою силу и ловкость: они смогут принять участие в состязаниях по перетягиванию каната и поднятию гири.

Добавим, что томичи могут не бояться замерзнуть — прогноз погоды обещает потепление, также согреться помогут горячий сбитень и оладьи.

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