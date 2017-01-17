Письмо губернатору в поддержку директора Кисловской школы подписали 559 человек

17 января 2017 / Томский Обзор

Письмо губернатору в поддержку действующего директора и учителя физкультуры Кисловской школы подписали 559 человек. Об этом говорится в сообщении Управления образования Томского района.

В письме, подготовленном родителями учеников Кисловской школы, сообщается об оперативной организации директором, учителями школы, родителями и сотрудниками администрации сельского поселения эвакуации детей силами местных жителей с применением личной техники после осознания того факта, что преподаватель неверно оценивает обстановку и сбился с пути в населенный пункт. Также отмечается мужественное поведение учителя физкультуры, который, признав чрезвычайное положение, самоотверженно боролся за жизнь детей.

Письмо в поддержку директора образовательного учреждения Орала Мусабекова и учителя физкультуры Александра Квинта, в отношении которых ведутся служебные проверки в связи с инцидентом, произошедшим 12 января, направлено губернатору Томской области Сергею Жвачкину и главе Томского района Владимиру Лукьянову.

«13 января по факту произошедшего было проведено родительское собрание. На собрании присутствовало около 200 человек и обсуждалось много проблем, которые вскрыла данная ситуация. <…> Все без исключения понимают весь трагизм и серьезность ситуации. И директор, и преподаватель принесли извинения и готовы понести заслуженные наказания по результатам проверки. <…> Не снимая ответственности за происходящее, просим Вас не выбирать мерой наказания увольнение директора школы и преподавателя физкультуры, т.к. опыт и профессионализм этих людей не вызывает сомнения и в дальнейшем принесет большую пользу детям», - говорится в обращении к властям.

Напомним, 12 января на уроке физкультуры в Кисловской школе группа детей из десяти человек и преподаватель физической культуры ушли на лыжах в лес и сбились с пути. Позже в ходе спасательной операции их обнаружили местные жители, около шести вечера все школьники вместе с учителем были доставлены в населенный пункт.

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