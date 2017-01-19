Дому санитарного просвещения в Томске сегодня исполняется 95 лет

19 января 2017 / Томский Обзор / Фото: Советский плакат

Дом санитарного просвещения в Томске открылся 95 лет назад - 19 января 1922 года.

В новом учреждении обустроили лекционный зал, музей с картограммами, плакатами и пособиями. У истоков службы медицинской профилактики в Томске доктор Л.И. Рубинштейн, профессор В.С. Пирусский, доктор В.С. Лавров.

В день открытия врачи Дома санитарного просвещения выступили перед желающими с первой открытой лекцией «О профилактике заразных болезней». Тема лекции была выбрана не зря - период с 1919 по 1921 г. в Сибири - это борьба с последствиями революции и гражданской войны, в том числе - тифозных эпидемий, и именно на борьбу с ними были брошены все силы. Развертывали сети лечебниц, в том числе, заразных больниц и изоляторов, финансировались они государством.

вырезка из газеты «Красное знамя» № 16, от 23 января 1922 года

В 1921 году, после начала периода НЭПа (новой экономической политики) и по 1923 г. лечебницы попытались перевести на финансирование из местных бюджетов и самообеспечение, что повлияло на резкое сокращение их количества. Но с 1923 года начался этап советской медицины с масштабной профилактической работой и разнообразными лечебными учреждениями. Дом санитарного просвещения стал и первой структурой системы медпрофилактики в Томской области. Через 95 лет его функции выполняет областной «Центр медицинской профилактики».



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