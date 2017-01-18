Строительство крупного ЛПК в Томской области продолжит новый инвестор

Томский Обзор / Фото: 18 января 2017 // Фото: pixabay.com/ru

ЗАО «РосКитИнвест» (российская «дочка» китайской AVIC Forestry) нашло нового инвестора для продолжения строительства крупного лесопромышленного комплекса в городе Асино Томской области, сообщает информационное агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на замгендиректора компании Бориса Казначеева.

«Наш годовой результат работы состоит в том, что к нам пришел новый инвестор — „Уханьская государственная инвестиционная компания“. Предыдущий инвестор — AVIC Forestry — от проекта отошел из-за политических проблем в Китае и остается в проекте в пассивном режиме», — сказал он.

Казначеев пояснил, что новый инвестор докапитализирует проект, увеличив уставный капитал примерно в два раза — «на несколько миллиардов рублей».

В настоящее время новый инвестор формирует стратегию и тактику работы, изучает проект, формирует команду. Изменятся ли параметры проекта или останутся прежними, пока говорить рано, подчеркнул Борис Казначеев.

Вместе с тем, он сообщил, что проект строительства лесоперерабатывающих производств в Новосибирской области, которым также собиралась заниматься китайская AVIC, остается в силе.

«Сейчас в Новосибирске идет лесозаготовка, поставка оборудования и подготовка к строительству. Пока что проблема в том, что там все еще не оформлена земля», — пояснил он.

ЗАО «РосКитИнвест» зарегистрировано в 2008 году в Томской области. Компания ведет работу в лесопромышленном парке города Асино, где строит несколько объектов. Уже введен в эксплуатацию и вышел на полную мощность завод по производству шпона (110 тыс. кубометров в год, инвестиции — 1 млрд рублей) и завод по выпуску обрезной доски, в планах на 2017 год — ввести завод по производству МДФ-плит стоимостью около 3,5 млрд рублей.

Предполагалось, что AVIC Forestry до 2022 года построит на территории Томской области 10 объектов в Верхнекетском, Тегульдетском и Асиновском районах. Среди них — производства по выпуску фанеры, древесностружечных плит, ламината и мебели, а также ТЭЦ мощностью 48 МВт.

Сообщалось также, что AVIC Forestry совместно с другими китайскими инвесторами намерена реализовать проект Белоярского лесопромышленного комплекса в Верхнекетском районе. Ранее стоимость проекта оценивалась в 50 млрд рублей, однако компании готовы увеличить инвестиции до 70 млрд рублей для ввода новых производств.

Тэги/темы: