Томские спасатели подготовили памятку для погружающихся в Крещенскую прорубь
18 января 2017 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области
Спасатели призывают жителей региона соблюдать правила безопасности при погружении в прорубь во время Крещения.
«Первым делом необходимо обратить внимание на свое здоровье и трезво оценивать свои возможности. Настоятельно рекомендуется воздержаться от купаний людям, имеющим заболевания сердца и сосудов, органов дыхания, центральной нервной системы, воспалительные заболевания носоглотки», — говорится в сообщении МЧС.
Так же в нем приводится ряд правил «правильного купания», которые нужно помнить ныряльщикам в прорубь:
- Перед купанием необходимо разогреть тело, сделать разминку.
- Категорически запрещается пить спиртное.
- Непосредственно в ледяной воде нужно находиться не более минуты.
- Выбравшись из проруби нужно сразу растереться полотенцем, быстро одеться, надеть шапку или теплый платок, чтобы мокрая голова не подвергалась дальнейшему охлаждению, в теплом помещении попить горячий чай или настой трав.
- Во время погружения в иордань необходимо выполнять все требования и рекомендации организаторов праздничного мероприятия, не нарушать общественный порядок, не выходить самовольно на лед большими группами и не подъезжать к купели на автотранспорте.
Телефон пожарно-спасательной службы МЧС России — 101.
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