Томские спасатели подготовили памятку для погружающихся в Крещенскую прорубь

18 января 2017 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Спасатели призывают жителей региона соблюдать правила безопасности при погружении в прорубь во время Крещения.

«Первым делом необходимо обратить внимание на свое здоровье и трезво оценивать свои возможности. Настоятельно рекомендуется воздержаться от купаний людям, имеющим заболевания сердца и сосудов, органов дыхания, центральной нервной системы, воспалительные заболевания носоглотки», — говорится в сообщении МЧС.

Так же в нем приводится ряд правил «правильного купания», которые нужно помнить ныряльщикам в прорубь:

Перед купанием необходимо разогреть тело, сделать разминку.

Категорически запрещается пить спиртное.

Непосредственно в ледяной воде нужно находиться не более минуты.

Выбравшись из проруби нужно сразу растереться полотенцем, быстро одеться, надеть шапку или теплый платок, чтобы мокрая голова не подвергалась дальнейшему охлаждению, в теплом помещении попить горячий чай или настой трав.

Во время погружения в иордань необходимо выполнять все требования и рекомендации организаторов праздничного мероприятия, не нарушать общественный порядок, не выходить самовольно на лед большими группами и не подъезжать к купели на автотранспорте.

Телефон пожарно-спасательной службы МЧС России — 101.

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