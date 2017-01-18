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Томские спасатели подготовили памятку для погружающихся в Крещенскую прорубь

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Спасатели призывают жителей региона соблюдать правила безопасности при погружении в прорубь во время Крещения.

«Первым делом необходимо обратить внимание на свое здоровье и трезво оценивать свои возможности. Настоятельно рекомендуется воздержаться от купаний людям, имеющим заболевания сердца и сосудов, органов дыхания, центральной нервной системы, воспалительные заболевания носоглотки», — говорится в сообщении МЧС.

Так же в нем приводится ряд правил «правильного купания», которые нужно помнить ныряльщикам в прорубь:

Телефон пожарно-спасательной службы МЧС России — 101.

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