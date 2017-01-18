«Ростелеком» в Томске построил свыше 210 километров оптики

18 января 2017 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

ПАО «Ростелеком» в Томске подвел итоги строительства волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) за 2016 год. За данный период было проложено 211,5 километров ВОЛС. Доступ к полному спектру высокотехнологич ных услуг связи от «Ростелекома» получили еще 22 600 домохозяйств и 262 корпоративных клиента. Строительство велось по технологии GPON.

«По данным Минкомсвязи, 70% населения страны пользуется интернетом и 40 млн граждан зарегистрированы на Едином портале государственных услуг. Потребности абонентов в качественных телеком-услугах растут, и в связи с этим наша компания считает необходимым расширять и модернизировать сети передачи данных. Также стратегия компании сфокусирована на развитии системы клиентского обслуживания в части постоянной работы над усовершенствован ием технической поддержки», — комментирует директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Возможности «оптики» позволяют предоставлять пакетные услуги «triple play»: скоростной интернет, в том числе через Wi-Fi, услугу интерактивного телевидения, включая трансляцию каналов в HD-качестве, а также домашнюю телефонию — по одному кабелю.

При организации интернет-доступа по технологии GPON используются пассивные оптические сети, которые заводятся прямо в квартиру абонента, активное оборудование на пути к абоненту исключается, что повышает степень надежности и качество соединения.

«Ростелеком» на территории Сибири оказывает весь спектр телекоммуникацио нных услуг, среди которых — предоставление широкополосного доступа к сети Интернет, организация мультисервисных сетей передачи данных и виртуальных частных сетей, оказание услуг внутризоновой, междугородней, международной и спутниковой телефонной связи, IP-телефонии и другие.

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