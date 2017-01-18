Тестирование томских школьников на наркотики продолжится в 2017 году

Томский Обзор / Фото: 18 января 2017 // Фото: pixabay.com

В 2017 году администрация Томской области продолжит финансирование и проведение в школах социально-психологического тестирования на принадлежность к группам риска, в которых дети склонны к употреблению наркотиков.

По словам заместителя губернатора по вопросам безопасности Игоря Толстоносова, такое тестирование в томских школах проводится с 2014 года и позволяет определять группы риска, а затем разрабатывать адресные меры профилактики, сообщает пресс-служба областной администрации.

«В этом году мы обязательно продолжим социально-психологическое тестирование школьников 7-11-х классов на предрасположенность к немедицинскому употреблению наркотиков. На эти цели в областной программе профилактики правонарушений и наркомании предусмотрено 330 тысяч рублей», — отметил Игорь Толстоносов.

Социально-психологическое тестирование проводится анонимно и позволяет по специально разработанной методике выявить группы детей, у которых, например, проблемы в общении с родителями и сверстниками, слабая стрессоустойчивость или высокая подверженность внешнему влиянию — эти и другие факторы могут подтолкнуть их к употреблению наркотиков. В случае выявления таких ребят в школе усиливается профилактическая работа, в том числе проходит дополнительное обучение педагогов с участием наркологов и психологов.

В 2016 году социально-психологическое тестирование прошли 30 тысяч школьников. На дополнительно выделенные средства также удалось провести аналогичные опросы 3,5 тысячи учащихся техникумов и 22 тысяч студентов вузов.

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