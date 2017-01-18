В связи с Крещенскими купаниями в районе Белого озера изменится схема движения

18 января 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

В четверг, 19 января, с вязи с Крещенскими купаниями, в районе Белого озера временно изменится схема движения транспорта, сообщает пресс-служба городской администрации.

В частности, в период с 10 до 21 часа будет прекращено движение транспорта и организован объезд по ул. Кривой на участке от ее пересечения с пер. Школьным до пересечения с ул. Белой, а также на участке от пересечения ул. Кривой и ул. Белой до ул. Пушкина.

С 11 до 13 часов будет прекращено движение автомобилей по ул. Пушкина на участке от здания Воскресенской церкви (Октябрьский взвоз, 10) до Белого озера на время крестного хода.

Крещенские купания на Белом озере начнутся 19 января в 12.30 и завершатся в 20 часов. Перед началом купаний будет совершен крестный ход от Воскресенской церкви и обряд освящения воды и купели.

После купаний томичи смогут согреться горячим чаем. Также на Белом озере будет организована продажа шашлыков и выпечки.

Сегодня после обеда здесь установят купель, сделают ограждение из елей, установят палатки для переодевания. Роспотребнадзор уже взял пробы воды, по итогам проверки она соответствует всем требованиям санитарной безопасности.

Безопасность мероприятия и желающих окунуться в крещенскую прорубь обеспечат сотрудники УВД, МЧС и частных охранных предприятий.

Крещенские купания: график работы всех 24 купелей Томской области.

Памятка для погружающихся в Крещенскую прорубь.

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