Почти 27 тысяч пенсионеров в Томской области будут получать социальную доплату в 2017 году

Законодательная Дума Томской области / Фото: 18 января 2017 // Фото: duma.tomsk.ru

Почти 27 тысяч пенсионеров в Томской области будут получать социальную доплату к пенсии в этом году. Это на три тысячи человек больше, чем в предыдущем. Соответствующий областной закон вступил в силу 1 января 2017 года, сообщает пресс-служба Законодательной Думы Томской области.

Областные депутаты увеличили размер прожиточного минимума пенсионера в Томской области на 2017 год до 8497 рублей. Всем неработающим пенсионерам, у которых общая сумма денежных выплат не достигает этой величины, будет установлена социальная доплата к пенсии. Так как величина прожиточного минимума пенсионера в Томской области меньше установленного федерального значения, то доплата пенсионерам будет производиться за счет средств федерального бюджета. Доплата устанавливается в таком размере, чтобы общая сумма материального обеспечения пенсионера достигла величины регионального прожиточного минимума, то есть 8497 рублей.

С увеличением прожиточного минимума увеличилось и число получателей социальной доплаты. Если в прошлом году ее получали порядка 23,5 тысяч пенсионеров, то в этом году на нее смогут рассчитывать уже 27 тысяч человек. Для этого в областном бюджете заложено около 600 миллионов рублей.

В пресс-службе Облдумы добавляют, что для расчета других мер социальной поддержки пенсионеров применяется совершенно иная величина, которая устанавливается ежеквартально распоряжением губернатора Томской области.

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