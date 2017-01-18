Стрежевской НПЗ в 2016 году увеличил объёмы переработки и выпуска продукции

18 января 2017 / Пресс-служба ОАО «Томскнефть» ВНК

Стрежевской нефтеперерабатывающий завод (дочернее предприятие ОАО «Томскнефть» ВНК) по итогам 2016 года увеличил объем переработки нефти по отношению к 2015 году на 4,5% — почти до 330 тыс. тонн, что позволило выпустить дополнительно 7 тыс. тонн товарной продукции.

В целом на технологических площадках, расположенных в городе Стрежевом и поселке Пионером (Томская область), произведено 156 тыс. тонн нефтепродуктов, включая автобензин марок АИ-80, АИ-92, АИ-95 5-го экологического класса, и топливо моторное среднедистилятное (предназначено для дизель-генераторов и газотурбинных установок).

По итогам работы в 2016 году Стрежевской НПЗ реализовал комплекс мероприятий по совершенствованию технологии. Специалисты предприятия построили и ввели в эксплуатацию объект «Узел компаундирования высокооктанового бензина». Это обеспечило возможность в потоковом режиме производить высокооктановый бензин марки АИ-95, соответствующий 5 экологическому классу Технического регламента Таможенного союза.

Говоря простым языком, прежде все составляющие данного продукта добавлялись в резервуар поочерёдно. С октября 2016 компоненты добавляются и смешиваются одновременно, то есть «в потоке».

В 2016 году на заводе была начата реализация программы энергосбережения, в рамках которой смонтирован и введён в эксплуатацию объект «Компенсация реактивной мощности» — специальный блок трансформаторов, установленный в подстанцию. Это позволило повысить эффективность использования электроэнергии в трех основных направлениях производства: увеличение пропускной способности линий и трансформаторов, снижение потерь активной энергии, нормализация напряжения.

Стрежевской НПЗ был запущен в работу в сентябре 1999 года. Подобных заводов (с установками вторичных процессов) на территории Томской области больше нет, поэтому поставки нефтепродуктов потребителям севера Томской области и близлежащих муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа имеют важное социальное и экономическое значение.

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