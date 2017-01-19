Жители пригородных поселков Томска требуют разорвать контракт с перевозчиком из-за плохой работы

19 января 2017 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

Жители поселков Тимирязевское, Нижний склад и Эушта, входящих в состав Томска, на сходе во вторник вечером потребовали от горадминистрации разорвать контракт с перевозчиком маршрутов N36 и N37 из-за его неудовлетворительной работы, рассказал журналистам в среду организатор собрания, депутат гордумы Томска Илья Леонтьев. Об этом сообщает информационное агентство «Интерфакс-Сибирь».

С 1 января 2017 года людей по маршрутам N36 и N37 возит ИП Антипин С.И., который выиграл электронный аукцион в сентябре 2016 года и заплатил в бюджет Томска 6,9 млн рублей.

«Сразу после Нового года нас захлестнул шквал жалоб на работу перевозчика. Люди до полутора часов на морозе ждут автобуса, опаздывают на работу, на учебу и по другим делам, а потом едут как сельди в бочке. Это если повезло, и переполненный автобус не проехал мимо остановки», — сказал Леонтьев.

По его словам, возмущение жителей вызывает изменение схемы движения маршрутов N36 и N37, которые вместо захода к вокзалу Томск-I поворачивают на улицу Алтайскую.

«На собрании жители решили инициировать расторжение муниципального контракта с новым перевозчиком в одностороннем порядке на основании многочисленных претензий жителей и нарушений условий договора. Дополнительно до определения нового перевозчика усилить контроль за соблюдением интервалов в часы пик», — отметил Илья Леонтьев.

Кроме того, жители просят горадминистрацию принять новую схему движения маршрутов N36 и N37 — исключить заезд на улицу Сибирскую, вернуть остановку на Томске-I и рассмотреть вариант кольцевого маршрута с конечной остановкой в Эуште, а также вернуть цену проезда 10 рублей внутри Тимирязевского, Нижнего склада и Эушты.

Леонтьев сообщил также, что председатель комитета по транспорту и организации дорожного движения администрации Томска Ольга Свахина, присутствовавшая на сходе, пообещала усилить контроль за перевозчиком, а также рассмотреть вопрос о досрочном расторжении с ним отношений.

Как сообщалось, с 1 января 2017 года в Томске начала действовать новая маршрутная сеть пассажирского транспорта. Осенью 2016 года горадминистрация проводила аукционы на право перевозки пассажиров по каждому маршруту.

С момента действия новой маршрутной сети жители Томска начали жаловаться на слишком большие интервалы движения автобусов.

Тэги/темы: