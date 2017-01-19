В Томске вернут автобусы маршрута № 27

19 января 2017 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

Автобусы маршрута № 27 возобновят свою работу. Об этом на заседании постоянной комиссии по транспорту в Думе Томска заявила председатель комитета по транспорту и организации дорожного движения Ольга Свахина, сообщает пресс-служба городской администрации.

Планируется, что межмуниципальные автобусы начнут следовать по 27 маршруту со следующей недели по ул. Лазарева и Иркутскому тракту, пр. Комсомольскому и в пос. Зональная Станция и Предтеченск.

По словам Ольги Свахиной, решение о возобновление работы маршрута № 27 связано с многократными обращениями томичей.

Напомним, с 1 января 2017 года в Томске начала работать новая маршрутная сеть пассажирского транспорта. Осенью 2016 года горадминистрация проводила аукционы на право перевозки пассажиров по каждому маршруту.

С момента действия новой маршрутной сети жители Томска начали жаловаться на слишком большие интервалы движения автобусов. Так, жители поселков Тимирязевское, Нижний склад и Эушта, входящих в состав Томска, потребовали от горадминистрации разорвать контракт с перевозчиком маршрутов N36 и N37 из-за его неудовлетворительной работы.

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