Погорельцам из Богашево выделили 2 млн рублей на жилье

19 января 2017 / Томский Обзор

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин выделил из фонда финансирования непредвиденных расходов два миллиона рублей многодетной семье Казбека Ахмадова, который при пожаре потерял супругу и дочь, сообщает пресс-служба областной администрации.

Напомним, Казбек Ахмадов с женой и пятью детьми жил в селе Богашево Томского района. В ночь на 13 декабря 2016 года в их доме произошел пожар, который унес две жизни и уничтожил дом со всем семейным имуществом.

Сейчас семья Ахмадова живет в съемной квартире в Богашево (еще одна годовалая дочь по-прежнему проходит лечение в больнице скорой медицинской помощи № 2). Областные власти, администрация Томского района и Богашевского сельского поселения оказали Ахмадову материальную помощь — всего около ста тысяч рублей.

Тэги/темы: