В Томской области реанимобиль с роженицей попал в ДТП

19 января 2017 / Томский Обзор

Дорожно-транспортное происшествие с участием реанимационного автомобиля Томского перинатального центра произошло в среду вечером у села Мельниково, сообщает информационное агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на главврача медучреждения Елену Козыренко.

«В среду поступила заявка из Кожевниковской районной больницы на транспортировку к нам женщины на 38 неделе беременности с гестозом — акушерским осложнением, которое угрожало жизни и здоровью роженицы и плода. При транспортировке из-за поломки впереди едущей машины реанимационный автомобиль получил повреждения», — сказала Козыренко.

По ее данным, на место ДТП оперативно прибыл автомобиль Шегарской районной больницы, который доставил врача, фельдшера, водителя и роженицу в Областную клиническую больницу.

«Там всех осмотрели, выявили ушибы мягких тканей, но переломов и серьезных травм удалось избежать. После этого беременную женщину перевезли в перинатальный центр для проведения родов — в 02:30 (22:30 мск среды) на свет появилась девочка, с ней, как и с мамой, все хорошо», — подчеркнула Елена Козыренко.

Она добавила, что бригада, попавшая в ДТП, приняла решение доработать смену.

В свою очередь очевидцы в соцсетях сообщают, что реанимационный автомобиль повредило колесо, которое оторвалось от двигавшегося впереди лесовоза.

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