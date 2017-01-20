Полиция ищет очевидцев августовского ДТП в Томском районе, где погиб пассажир

20 января 2017 / Томский Обзор

Полиция ищет очевидцев августовского ДТП в Томском районе, где погиб пассажир, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

ДТП произошло 6 августа 2016 года около 18:30 на 15-м километре автодороги село Моряковский затон — деревня Половинка Томского района. Водитель автомобиля Mitsubishi Delica, двигаясь по автодороге Моряковский затон — Половинка со стороны деревни Половинка, не справился с управлением. В результате автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП пассажир автомобиля Mitsubishi Delica получил телесные повреждения, относящиеся к категории тяжкого вреда здоровью, после чего скончался.

Сотрудники полиции просят откликнуться водителей, которые останавливались на автодороге село Моряковский затон — деревня Половинка, и оказывали помощь пострадавшим участникам ДТП. Очевидцев и свидетелей данного происшествия просьба звонить по телефонам 8 (3822) 795–301, 795–303,795–200.

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