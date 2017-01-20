Пожар произошел в одноэтажном кирпичном здании для содержания свиней в поселке Черная Речка Томской области, сообщает информационное агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

«В 12:02 (08:02 мск) поступило сообщение о возгорании свинарника в поселке Черная речка. К настоящему моменту пожарные спасли около сотни свиней — взрослых и поросят. По предварительной информации, внутри свинарника находилось до 200 животных», — сказал сотрудник пресс-службы.

Он уточнил, что в настоящее время горит крыша свинарника, площадь пожара составляет 700 кв.м.

В свою очередь источник в экстренных службах региона уточнил агентству, что свинарник принадлежит ООО «Заречное».

По данным базы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Заречное» зарегистрировано в 2009 году и занимается разведением молочного крупного рогатого скота и производством сырого молока. Руководитель компании Виктор Щелкунов является ее владельцем.

Фото: ГУ МЧС по Томской области