Четыре томича на «шестерке» ударили автопробегом по Европе и Африке

Четверо выпускников томских вузов совершили автопробег через 12 стран Европы и Африки на отечественном автомобиле ВАЗ-2106, сообщает пресс-служба ТПУ. Старт путешествию был дан 23 декабря в Санкт-Петербурге, автопробег завершился 8 января в городе Банжул (столица Гамбии).

Путешествие из Петербурга в Банжул совершили трое выпускников Института кибернетики Томского политехнического университета — Иван Кочетыгов, Роман Крайнев и Максим Татаринов — и выпускник Губернаторского колледжа социально-культурных технологий и инноваций Дмитрий Демидов.

Меньше чем за месяц они проехали через 12 зарубежных стран. В Европе автомобилисты посетили Республику Беларусь, Польшу, Чехию, Австрию, Францию, Италию, Испанию. Из испанского города Тарифа вместе с машиной путешественники переправились на пароме в порт города Танжер (Королевство Марокко). В Африке автомобильный маршрут пролегал через Западную Сахару, Мавританию, Сенегал и Гамбию.

Как рассказывают путешественники в своем блоге, полтора года назад на автомобиле ВАЗ-2106, прозванном «Тигром», они уже проехали половину России от Томска до Санкт-Петербурга. По словам основного пилота команды, владельца автомобиля Романа Крайнева, идея путешествия в Африку появилась случайно и сначала была предложена в шутку. Позже идея превратилась в цель, путешественники потратили несколько месяцев на изучение и разработку маршрута, а также на подготовку автомобиля.

«С собой везли все необходимое, самые разные детали, которые могли подвести и без которых мы бы не смогли продолжить путешествие. Без каких-либо поломок в таком длинном пути, наверное, не обойтись, поэтому мы были к ним готовы.

В результате все прошло достаточно гладко, однако что-то приходилось ремонтировать в пути», — рассказывает Роман Крайнев.

По словам Романа, в Марокко машина с томскими номерами привлекла к себе большое внимание.

«В Марокко нас ждал полный обыск в присутствии собак и большого числа людей с оружием и в форме. Зарегистрированы мы были как участники благотворительного ралли Плимут-Банжул», — говорит выпускник ТПУ.

Как отмечают автомобилисты в блоге, к концу путешествия о российской машине знали уже на всех полицейских постах, а в Гамбии россиян ждали местные журналисты.

По словам Романа Крайнева, проделать путь почти в 10 тысяч километров на отечественном автомобиле политехникам помогло инженерное образование и знание иностранных языков. Кроме того, еще в студенчестве Роман был участником автомобильного клуба Томского политехнического университета «Вихур»: полученные здесь навыки вождения и ремонта автомобиля позволили путешественникам выполнить все намеченные цели и благополучно вернуться в Россию.

«Тигра» путешественники оставили в Африке: машину передали в качестве благотворительного подарка организаторам ралли Плимут-Банжул. Сами же участники пробега на самолете вернулись в Санкт-Петербург.

Фото: banjul_challenge

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