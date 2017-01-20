В Томске сотрудник ЧОП, избивший до смерти покупателя, получил шесть лет колонии

20 января 2017 / Томский Обзор

В Томске сотрудник ЧОП осужден к шести годам лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом покупателю магазина, сообщает пресс-служба СУ СКР по Томской области.

Как установлено судом и следствием, 2 декабря 2015 года вечером осужденный прибыл по вызову в составе группы быстрого реагирования в магазин «Веселая затея», расположенном по пр.Мира, 33а в Томске, где пьяный покупатель разбил витрину. Там, превысив свои должностные полномочия, он нанес удар ногой в область живота, и ударил его по голове. От полученных повреждений мужчина, спустя восемь дней, скончался в больнице.

Сотрудник ЧОП признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.203 УК РФ и ч.4 ст.111 УК РФ. Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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