Свиней, спасенных из пожара в Черной Речке, разместят в теплых помещениях совхоза

20 января 2017 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС России по Томской области

Поголовье свиней, спасенное из сегодняшнего пожара в Черной Речке, временно размещено в совхозе «Чернореченский», сообщает пресс-служба областной администрации.

Пострадавшее в пожаре стадо принадлежит двум личным подсобным хозяйствам, арендовавшим здание у совхоза. Большую его часть — 150 свиней из почти двухсот — спасены.

Как сообщил заместитель главы администрации Томского района Александр Крикунов, поголовье временно размещено в сенном складе, на ночь его переведут в более теплое помещение, которое предоставил «Совхоз «Чернореченский».

Как сообщалось, пожар в одноэтажном кирпичном здании для содержания свиней в поселке Черная Речка Томской области произошел днем 20 января. Большую часть взрослых свиней и поросят удалось спасти пожарным.

На месте происшествия работают специалисты МЧС, областного департамента по социально-экономическому развитию села, управления ветеринарии и администрации Томского района. Теперь одна из первоочередных задач для владельцев поголовья — организовать утилизацию погибших животных и найти помещение для постоянного размещения спасенного стада.

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