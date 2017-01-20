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Томские пожарные спасли около 150 животных из горящего свинарника (ВИДЕО)

Томские новости, Происшествия, Томск пожарные свинь поросята спасли Томские пожарные спасли около 150 животных из горящего свинарника (ВИДЕО)

При пожаре на частной свиноферме томские пожарные спасли около 150 животных, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о возгорании в одноэтажном кирпичном строении в поселке Черная речка Томского района, в котором содержались поросята, поступило 20 января в 12:02.

На момент прибытия первого подразделения крыша строения была полностью охвачена огнем. Параллельно с ликвидацией огня пожарные приступили к спасению животных. По словам владельцев фермы, в строении находилось до 200 поросят. Большая часть из них была спасена пожарными. Кроме этого, пожарные эвакуировали 4 газовых баллона.

Площадь пожара составила 700 кв.м. Люди в пожаре не пострадали. Возгорание было ликвидировано в 16:30, причины устанавливаются.

Видео предоставлено ГУ МЧС по Томской области

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