Томские пожарные спасли около 150 животных из горящего свинарника (ВИДЕО)

20 января 2017 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

При пожаре на частной свиноферме томские пожарные спасли около 150 животных, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о возгорании в одноэтажном кирпичном строении в поселке Черная речка Томского района, в котором содержались поросята, поступило 20 января в 12:02.

На момент прибытия первого подразделения крыша строения была полностью охвачена огнем. Параллельно с ликвидацией огня пожарные приступили к спасению животных. По словам владельцев фермы, в строении находилось до 200 поросят. Большая часть из них была спасена пожарными. Кроме этого, пожарные эвакуировали 4 газовых баллона.

Площадь пожара составила 700 кв.м. Люди в пожаре не пострадали. Возгорание было ликвидировано в 16:30, причины устанавливаются.

Видео предоставлено ГУ МЧС по Томской области

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