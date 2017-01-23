Новый зал функционального и силового тренинга Powerhouse Gym открылся в Томске

23 января 2017 / Партнерский материал / Фото: Powerhouse Gym Tomsk

В субботу, 21 января, в фитнес-центре PowerHouse GYM на Красноармейской, 120 в Томске открылся новый зал функционального и силового тренинга для занятий СrossFit, workout, спортивной акробатикой, боксом и другими видами спорта.

Фитнес-центр представляет в городе бренд с мировым именем - «PowerHouse Gym», это единственный представитель одной из крупнейших международных сетей оздоровительных клубов в Томске.

«Теперь у нас есть пространство, которое мы можем модифицировать под абсолютно разные направления, — рассказала на церемонии открытия Мария Купрессова, директор центра. — Наши клиенты получают свободу выбора того, что идеально подходит именно им. Это ещё один вариант движения, который мы предлагаем. В движении главное — эмоции, которые человек может испытать только в том случае, когда есть разнообразие. Открытие нового зала — это наше развитие, шаг вперёд».

Общая площадь зала составляет 170 квадратных метров. На полу — травмобезопасное и износоустойчивое покрытие. В новом зале установлено современное профессиональное оборудование «Yousteel» — одной из передовых компаний по изготовлению CrossFit оборудования. В распоряжении посетителей рама, медицинские мячи, тумбы, грифы, диски, гантели, гири, утяжеленные жилеты, резиновые петли, кольца, брусья, канаты, Ambat подушка, мешки с песком, гребные тренажеры скакалки, скамья GHD, Н-образные сани и многое другое.

Также предусмотрена отдельная клиентская зона: мужская и женская раздевалки, душевые и туалетные комнаты.

«Мы внимательно следим за мировыми новинками в сфере спортивного оборудования, и у нас есть возможность предлагать их здесь, в Томске. Покрытие новых тренажёров обладает противоскользящим свойством, за счёт чего сцепление будет максимальным и позволит мышцам наших гостей развиваться в полной мере», — отмечает Мария Купрессова.

В новом зале будет представлено множество популярных направлений: от СrossFit, бокса, йоги айенгара, восточных единоборств или хореографии до workout`а. Тренировки будут проходить под руководством опытных тренеров: Юрия Рибицкого — чемпиона Спартакиады Сибири, победителя Первенства России по боксу; Олеси Кожемяк, чей личный опыт практики йоги составляет 10 лет; Антона и Оксаны Незнановых — кроссфитеров с 5-летним стажем, неоднократных участников соревнований не только регионального и российского, но и международного уровней ASIA CHAMPIONSHIPS и Siberian Showdown. Антон входит в 20 сильнейших спортсменов России в своем виде спорта.

«Я занимаюсь спортом с 15 лет, перепробовал множество методик по развитию выносливости, — говорит Виктор Филиппов, тренер по workout. — На данный момент есть разработанная мною программа, которая позволит юношам и девушкам очень быстро готовиться к сдаче норм ГТО. Есть определенные технологии, которые я буду демонстрировать здесь, в новом зале. Буду ждать на своих тренировках тех, кто хочет найти самый короткий путь к результату».

Вскоре в клубе запустятся новые групповые тренинговые программы, планируется начать набор и в детские группы для занятий по хореографии и единоборствам:

«Каратэ сейчас является олимпийским видом спорта, и мы хотим сделать свой вклад в его развитие в Томске», — отмечает Мария Купрессова.

Заниматься в клубе можно как в группах, так и индивидуально, под наблюдением тренера. Базовые абонементы рассчитаны на один месяц, есть также полугодовые и годовые планы. Клубная карта не имеет ограничений по времени, количеству посещений и видам тренировок. Стоимость месячного абонемента составляет 3 000 рублей.

До 1 февраля 2017 года действует специальное предложение: первая тренировка по записи — бесплатно. Более подробную информацию можно получить по телефону 20-06-23 или в группе ВКонтакте.

Сайт клуба: PowerHouse GYM

История Powerhouse Gym началась в 1975 году, когда братья Уильям и Норман основали в Хайленд-Парке, штат Мичиган спортивный зал. Зал быстро стал известен, как место тренировок профессиональных спортсменов. Со временем Gym вырос из малого тренажерного зала в небольшом городке в одну из крупнейших сетей оздоровительных клубов. В 1984 году Powerhouse Gym стал изготавливать одежду для фитнеса. Линия началась с четырех изделий, а теперь Powerhouse Gym - один из крупнейших брендов одежды и аксессуаров в фитнес-индустрии. Сегодня торговая марка Powerhouse Gym относится к самым узнаваемым брендам в индустрии фитнеса. Именитыми клиентами Powerhouse Gym являются Арнольд Шварценегер, Кэмерон Диаз, Джон Траволта, Майк Тайсон и многие другие.

Фото: Саша Прохорова

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