«Ростелеком» предоставил каналы связи для Томской психиатрической больницы

23 января 2017 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

Томский филиал ПАО «Ростелеком» предоставил каналы связи с использованием виртуальной частной сети (VPN) и резервные каналы связи, предназначенные для доступа и передачи информации в рамках регионального сегмента единой информационной сети здравоохранения для трех подразделений Областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Томская клиническая психиатрическая больница».

По условиям заявленного технического задания «Ростелеком» построит 2,7 километра волоконно-оптических линий связи по кабельной канализации и по зданию. По условиям контракта пропускная способность основного гарантированного канала составляет до 10 Мбит/с, резервного канала 256 Кбит/с. «Ростелеком» оказывает круглосуточную техническую поддержку, а также осуществляет беспрерывный мониторинг состояния сети.

«Решения, выполненные на базе технологии VPN, гарантируют высокую конфиденциальность и надежность связи, что особенно важно для предприятий сферы здравоохранения — говорит директор Томского филиала ПАО „Ростелеком“ Алексей Махорин. — Уверен, что клиент сможет оценить все преимущества VPN и получить максимальную выгоду от использования технологии».

Создание корпоративной сети передачи данных — VPN (Virtual Private Network) — виртуальных частных сетей позволяет сформировать единое информационное пространство благодаря подключению к общей корпоративной сети. Это дает возможность организовать единую систему электронного документооборота, ускоряет обслуживание граждан и взаимодействие с государственными структурами. Построенная телекоммуникационная инфраструктура даёт возможность работать с единой базой данных в режиме реального времени, организовывать совместную работу над документами, создавать систему корпоративной электронной почты.

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти всех уровней, государственных учреждений и организаций. Компания активно участвует в конкурсных торгах в системе государственных закупок. Среди наиболее востребованных услуг для корпоративных клиентов — предоставление широкополосного доступа к сети Интернет, услуги по передаче данных и аренде каналов связи, организация VPN-сетей.

Узнать о наличии технической возможности подключения услуг, получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение можно в офисах продаж и обслуживания «Ростелеком», на сайте tomsk.rt.ru, а также по единому бесплатному номеру 8-800-1000-800.

Тэги/темы: