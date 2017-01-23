Томский симфонический оркестр принял на работу трубача

23 января 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Трубач Александр Ступаненко, принятый на работу в Томскую филармонию в январе, стал 77-м артистом Томского академического симфонического оркестра и 20-м музыкантом, которые за последние десять лет пополнили состав творческого коллектива областной филармонии.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, среди новичков — выпускники музыкальных вузов Красноярска, Новосибирска, Москвы, Екатеринбурга, Томска.

Сегодня филармония располагает самым большим по численности составом симфонического оркестра за всю его 70-летнюю историю (в мае 1946 года, когда была образована Томская филармония, в составе симфонического оркестра играл 41 музыкант). За последние пять лет полностью укомплектованы группы ударных, деревянных духовых и медных духовых. Кроме того, с оркестром выступают два пианиста-солиста филармонии. По составу исполнителей оркестр имеет практически тройной состав инструментов.

По словам главного дирижера и художественного руководителя оркестра Ярослава Ткаленко, Томский академический симфонический оркестр может исполнять почти все крупные сочинения композиторов ХХ-XXI веков, в том числе симфонии Шостаковича и Малера.

«В оркестре появилось много молодых музыкантов, есть молодые семьи, и каждому иногороднему оркестранту филармония предоставляет служебное или арендованное жилье. Мы поставили задачу довести состав ведущего коллектива до уровня оркестра первой категории. Для этого нам необходимо еще укрепить группы струнных — скрипок, альтов, виолончелей, контрабасов. Благодаря поддержке областной администрации и департамента по культуре и туризму надеемся выполнить эту задачу», — сказала директор Томской филармонии Наталия Чабовская.

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