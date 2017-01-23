Мужчина-пассажир погиб при столкновении иномарки и грейдера в Томске (ФОТО)

Томский Обзор / Фото: 23 января 2017 // Фото: Vk.com/tomsk123

Вчера ночью, 22 января, в Томске столкунлись Mitsubishi Lancer и автогрейдер. В результате ДТП один человек погиб, один получил травмы, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Инцидент произошел в 2.05 на пр.Комсомольском, 13б. Здесь иномарка, под управлением 21-летней девушки-водителя, столкнулась с попутным грейдером. С травмами водитель легкового автомобиля доставлена в больницу. Кроме нее в автомобиле находился 37-летний мужчина-пассажир, который от полученных травм скончался по дороге в больницу.

В сообщении отмечается, что водительский стаж девушки, управлявшей иномаркой - один год. Для выяснений обстоятельств произошедшего требуется помощь очевидцев. Их просят обратиться по телефону: 794-715.

Фото: vk.com/tomsk123

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