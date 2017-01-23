В Томске уничтожили 18 кг турецкого винограда

Томский Обзор / Фото: 23 января 2017 // Фото: Pixabay.com

Специалисты Управления Россельхознадзора по Томской области уничтожили 18 килограммов турецкого винограда, сообщает пресс-служба ведомства.

Продукцию растительного происхождения, запрещенную в ввозу на территорию РФ, выявили во время контрольных мероприятий в январе этого года. 18,49 кг винограда из Турции, согласно маркировочной этикетки, должны были продать на территории Белоруссии.

В соответствии с постановлением правительства запрещенный к ввозу виноград, изъят у собственников и уничтожен на полигоне твердых бытовых отходов.

Тэги/темы: