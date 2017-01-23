Двое ливийских футболистов будут участвовать в турецких сборах ФК «Томь»

23 января 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Футбольный клуб «Томь» определился со списком игроков, которые примут участие в турецких сборах, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу футбольного клуба.

Так, в частности, на сборы поедут 19-летний полузащитник из Ливии Осама Албедви и его 20-летний соотечественник Муфтах Тактак, играющий на позиции нападающего.

Кроме того, в сборах примут участие восемь игроков молодежного состава, а также вратарь брянского «Динамо» Егор Шамов, центральный защитник московского «Динамо-2» Антон Иванов, центральный защитник тульского «Арсенала» Александр Горбатюк, полузащитник «Енисея» Илья Кухарчук и двое полузащитников «Зенита-2» Кирилл Костин и Никита Саламатов.

Ранее футбольный агент Дмитрий Селюк предложил «Томи», из которой из-за финансовых проблем ушла большая часть основного состава, кадровую помощь в виде молодых африканских игроков.

«Томь» проведет с 23 января по 7 февраля сборы в турецком городе Лара недалеко от Анталии. 29 января томская команда проведет первый контрольный матч в 2017 году. Соперником станет московское «Динамо», уверенно лидирующее в Футбольной Национальной Лиге. 31 января вторым соперником «Томи» станет хорватский «Сплит», занимающий предпоследнее месте в текущем национальном чемпионате. 6 февраля пройдет товарищеский матч против лидера чемпионата Черногории команды «Будучность». Соперник матча 3 февраля определится позже.

По итогам 17 туров «Томь» занимает последнее 16 место в таблице РФПЛ с девятью очками.

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