В Татьянин день томичи смогут бесплатно покататься на коньках и посмотреть на поедание пончиков

В среду, 25 января, ТГУ приглашает томичей отметить «профессиональный» праздник студентов – День Святой Татьяны – на Университетском катке.

Как сообщает пресс-служба вуза, все гости смогут бесплатно покататься на коньках, принять участие в спортивных соревнованиях, а также увидеть состязание по поеданию пончиков.

«Традиционно этот праздник символизирует единение студенчества, профессуры и горожан, поэтому студенты решили масштабно отметить Татьянин день на открытом для всех Университетском катке (Мавлюкеевское озеро, рядом с общежитием ТГУ «Парус»), который второй год подряд является одним из самых больших в Сибири на естественном водоеме», — говорится в сообщении.

Праздник стартует в 18.00, прокат коньков для всех желающих – бесплатный. Помимо катания на коньках томичи смогут посмотреть на межвузовский чемпионат по поеданию пончиков. Также пройдет марафон, где выступят команды томских вузов по черлидингу, и студенты покажут томичам элементы своих выступлений.

Также все желающие смогут принять участие в состязаниях по перетягиванию каната и поднятию гири. Согреться томичам также помогут горячий сбитень и оладьи.

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