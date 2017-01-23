Охранник, до смерти избивший покупателя в Томске, получил шесть лет колонии

23 января 2017 / Томский Обзор

В Томске вынесли приговор сотруднику частного охранного предприятия «Правопорядок», обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом покупателю магазина.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесении обвинительного приговора сотруднику ЧОПа, признанному виновным в превышении полномочий и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим смерть.

Как установлено судом и следствием, вечером 2 декабря 2015 года осужденный прибыл по вызову в составе группы быстрого реагирования в магазин «Веселая затея» (пр.Мира,33а). Здесь пьяный покупатель разбил витрину. Осужденный, превысив свои должностные полномочия, нанес удар ногой в область живота мужчине и ударил его по голове. От полученных повреждений мужчина скончался спустя восемь дней в больнице.

Суд признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемых деяний и приговорил к шести годам лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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