В Южных Воротах Томска открылось новое почтовое отделение

23 января 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Жителей нового жилого микрорайона Южные Ворота будет обслуживать почтовое отделение, открывшееся в п.Зональная Станция на ул.Королева, 2а, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Новый офис Томского филиала Почты России оборудован на первом этаже многоэтажки на площади 66 кв. метров. Здесь сделан ремонт, установлены современные техника и программное обеспечение. Работают три операционных окна.

«Почта России — стратегически важное предприятие, объединяющее почти 300 отделений и обслуживающее в регионе более 100 почтовых маршрутов. Каждый населенный пункт обеспечивается почтовой связью», — отметил начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области Константин Белоусов.

Новому отделению связи присвоен индекс 634509, график работы: с понедельника по пятницу с 8.30 до 19.00 без перерыва, в субботу с 9.00 до 18.00 без перерыва, воскресенье — выходной. Телефон: (382 2) 46-75-77.

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