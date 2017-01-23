Женщина-пассажир погибла при столкновении иномарки и грузовика в Томской области
23 января 2017 / Томский Обзор / Фото: Vk.com/tomsk123
В субботу, 21 января, в Томской области на трассе Мельниково - Изовка столкнулись Scania и Suzuki Grand Vitara, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.
Инцидент произошел в 20.50 на 125 километре трассы. По предварительным данным, 35-летний водитель автомобиля Suzuki не справился с управлением, автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся грузовиком.
С травмами водитель легковушки доставлен в больницу. 40-летняя женщина-пассажир, находившаяся в этом же автомобиле, от полученных травм скончалась на месте происшествия.
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