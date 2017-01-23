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Мэр Томска потребовал взять под жесткий контроль выполнение расписания маршрутниками

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Мэр Томска Иван Кляйн потребовал ужесточить контроль выполнения расписания томскими перевозчиками. В случае многократного нарушения расписания, подтвержденного документально, маршрутникам грозит расторжение контрактов, сообщает пресс-служба мэрии.

«Невыполнение расписания и превышение допустимых интервалов движения - это одна из основных жалоб, с которой сегодня к нам обращаются томичи. Хочу напомнить всем победителям аукционов, что в новых контрактах, в отличие от действовавших ранее, у нас есть реальные рычаги воздействия на нарушителей. И главный из них – расторжение контрактов», - подчеркнул Иван Кляйн.

Если жалобы граждан будут подтверждены документально, в ходе ежедневных рейдов сотрудников Центра организации и контроля пассажироперевозок или в ходе анализа данных системы ГЛОНАСС, перевозчик получит уведомление о выявленных нарушениях. У него есть десять дней на устранение нарушений, после чего будут проведены повторные проверки и вынесено окончательное решение.

Уведомление о выявленных нарушениях на минувшей неделе было выдано перевозчику маршрута № 36/37, который осуществляет транспортную связь с Томском жителей с.Тимирязевского. По данным управления дорожной деятельности перевозчик привлек к работе 7 резервных автобусов. За прошедшие выходные жалоб на нарушение расписания этого маршрута не поступало.

Аналогичные претензии сегодня есть к перевозчику маршрута № 8/9, в отношении которого мэрия также готовит уведомление с требованием устранить нарушения в расписании и в схеме движения.

Как сообщают в мэрии, сотрудники муниципального Центра организации и контроля пассажироперевозок ежедневно проводят рейды и осуществляют мониторинг выполнения утвержденных схем движения и соблюдения интервалов. При этом маршруты, на которые поступают жалобы жителей, контролируются в первоочередном порядке.

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