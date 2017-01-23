Экс-руководителя томского УМВД допрашивают по делу главы регионального УБЭП

23 января 2017 / Томский Обзор

Томский областной суд в понедельник начал допрос бывшего главы УМВД по Томской области Игоря Митрофанова в рамках рассмотрения дела о коррупции со стороны начальника Управления экономической безопасности и противодействию коррупции (УБЭП) Константина Савченко, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Допрос свидетеля Игоря Митрофанова проходит в закрытом режиме, так как в суде может быть озвучена гостайна», — сказал представитель пресс-службы.

По данным СУ СКР по Томской области, начальник УБЭП УМВД по Томской области Константин Савченко с октября 2013 г. по декабрь 2015 г. получил взятку в виде имущества и услуг на 912,9 тыс. руб. за покровительство предпринимателю из города Северска. Взятка была получена также и за обещание воздействовать на руководство налоговых органов и предоставлять информацию о ходе проведения проверок.

В отношении Константина Савченко было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере).

В конце января 2016 года следственные органы по материалам проверки ФСБ задержали Константина Савченко, суд арестовал его и впоследствии продлял срок содержания под стражей до конца августа 2016 года, а затем — до 5 февраля 2017 года.

В ходе следствия Константин Савченко не признавал себя виновным, он был отстранен от занимаемой должности.

Дело было направлено в Томский областной суд для рассмотрения по существу. Судебное разбирательство проходит частично в закрытом режиме, это касается исследования данных, представляющих гостайну.

Игорь Митрофанов был уволен с поста главы томского УМВД в июне 2016 года приказом президента РФ Владимира Путина.

В августе 2016 года стало известно, что Игорь Митрофанов проходит свидетелем по делу Константина Савченко.

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