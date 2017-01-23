В Томской области изъяли более 215 литров контрафактного алкоголя

23 января 2017 / Томский Обзор

В Томской области полицейские изъяли из оборота более 215 литров алкогольной продукции с поддельными акцизными марками, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, двое граждан, использовали поддельные акцизные марки и федеральные специальные марки для маркировки алкоголя, предназначенного для дальнейшей продажи без соответствующих сопроводительных документов. Хранили данную продукцию в помещении магазинов, расположенных на территории села Александровское.

Во время обыска полицейские изъяли алкогольную продукцию, маркированную поддельными акцизными марками.

По данному факту возбуждено два уголовных дела по ч.4 ст.327.1 УК РФ «Использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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