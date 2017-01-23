Директор кисловской школы, ученики которой заблудились в лесу на физкультуре, пытался это скрыть от полиции

23 января 2017 / Томский Обзор

Прокуратура Томского района Томской области провела проверку после того, как десять школьников и учитель заблудились на уроке физкультуры в лесу у деревни Кисловка, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу областного надзорного ведомства.

«Проверка показала, что лыжная трасса не соответствует требованиям к спортивным объектам: лыжня от снега не очищается, отсутствует специальная разметка с указанием направлений движения и протяженности трассы, лыжная трасса не имеет вспомогательных, отапливаемых и гардеробных помещений, нет места для сушки обуви и туалетных комнат», — говорится в пресс-релизе.

По мнению прокуратуры, нарушения являются результатом ненадлежащего исполнения своих обязанностей администрацией Заречного сельского поселения, на территории которого расположена лыжная трасса.

При этом управление образования администрации Томского района на протяжении длительного времени допускало проведение школьных уроков на неприспособленной для этого лыжной трассе с нарушением требований безопасности.

Кроме того, прокуратура выяснила, что учитель физкультуры не осуществил предварительную проверку состояния лыжной трассы и допустил бесконтрольный выход учеников за ее пределы, а директор Кисловской школы, получив информацию о пропаже детей, попытался скрыть этот факт от правоохранительных органов.

По итогам проверки прокуратура внесла главе администрации Томского района и главе администрации Заречного сельского поселения представления с требованием устранить допущенные нарушения прав несовершеннолетних и наказать виновных должностных лиц.

12 января днем десять школьников и учитель физкультуры из поселка Кисловка Томской области во время лыжных занятий заблудились в лесу. Спасатели эвакуировали детей и учителя, обнаруженных местными жителями спустя шесть часов. Все ученики были госпитализированы. Состояние шестерых оценивалось как средней степени тяжести, остальные были в удовлетворительном состоянии.

К 17 января детей выписали из больниц.

Власти региона приняли решение уволить директора кисловской школы. СУ СКР по Томской области по факту ЧП возбудило уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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