В Томской области вымогатель получил 4,5 года колонии за превышение самообороны и хранение оружия

Томский Обзор / Фото: 23 января 2017 // Фото: Pixabay.com

В Томской области местного жителя приговорили к реальному сроку за превышение пределов необходимой самообороны, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Как установлено следствием, 57-летний житель села Кривошеино, ранее неоднократно судимый и находящийся под административным надзором, в 2015 году во время разбора бани нашел обрез охотничьего ружья ИжК 32-го калибра. Оружие он незаконно хранил дома. В июле 2015 года осужденный неоднократно требовал от односельчанки 30 тыс. рублей, угрожая уничтожением ее имущества в случае неисполнения этих требований. При этом никаких долговых обязательств перед мужчиной женщина не имела.

В ночь на 10 августа 2015 года к дому осужденного приехали трое жителей Томска. Они хотели поговорить с осужденным о незаконных требованиях, предъявляемых им к женщине. Осужденный выстрелил в одного из них. От полученного ранения пострадавший скончался. Злоумышленник в течение суток был задержан и по ходатайству следователя заключен судом под стражу.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.108 УК РФ (убийство, совершенно при превышении пределов необходимой обороны), ч.1 ст.163 УК РФ (вымогательство) и ч.1 ст.222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия). Суд приговорил мужчину к 4 годам 6 месяцам колонии строго режима.

Приговор вступил в законную силу.

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