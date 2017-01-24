Мэр Томска поставил «неуд» городским службам за уборку снега
На прошедшем накануне совещании, где были подведены итоги 10 дней работы коммунальщиков по вывозу снега, мэр Томска поставил неудовлетворительную оценку работе городских служб, сообщает пресс-служба горадминистрации.
По данным управления дорожной деятельности, благоустройства и транспорта за последнюю декаду снег был вывезен с более 70 улиц города. Порядка 25 дорожных объектов находится в работе в данный момент. И 35 улиц нуждаются в повторном вывозе снега с обочин. Всего же с начала года муниципальное предприятие вывезло на городские полигоны 117 тысяч тонн.
Чтобы справиться с таким объемом уборки «Спецавтохозяйство» привлекло дополнительно 11 субподрядчиков, которые предоставили 137 единиц техники, также в вывозе активно поучаствовали социальные партнеры администрации – крупные предприятия, вузы, организации потребительского рынка. В разные дни на вывозе снега работало от 27 до 42 социальных партнеров.
Как подчеркнул заммэра Александр Цымбалюк, обильные снегопады выявили ряд организационных проблем, которые администрации необходимо учесть и исправить. Это в первую очередь несогласованность действий, сил и средств, занятых в уборке и неготовность к приемке больших объемов снега на полигоны (в пиковые дни техника и приемщики не справлялись, в результате чего на снегоотвалах возникали очереди). Сложностей снегоуборочной технике добавили и припаркованные на обочинах машины. Еще один проблемный вопрос – отсутствие у муниципалитета шнекороторной техники, производительность которой превышает традиционные лаповые погрузчики в несколько раз.
Мэр Томска Иван Кляйн подчеркнул, что запланированные показатели были достигнуты, но, несмотря на это, примерно половина городских улиц и дворов все еще нуждается в уборке.
«Работа проделана огромная, но оценка вам – неудовлетворительная. И главы района, и руководство управления дорожной деятельности получат выговоры. Темпы нельзя снижать, потому что впереди нас ждет вывоз снега с 28 подтопляемых территорий», - подчеркнул Иван Кляйн.
Работа в усиленном режиме по приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети, внутриквартальных и дворовых территорий и остановок общественного транспорта будет продолжена до 1 февраля.