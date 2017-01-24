Мэр Томска поставил «неуд» городским службам за уборку снега

24 января 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

На прошедшем накануне совещании, где были подведены итоги 10 дней работы коммунальщиков по вывозу снега, мэр Томска поставил неудовлетворительную оценку работе городских служб, сообщает пресс-служба горадминистрации.

По данным управления дорожной деятельности, благоустройства и транспорта за последнюю декаду снег был вывезен с более 70 улиц города. Порядка 25 дорожных объектов находится в работе в данный момент. И 35 улиц нуждаются в повторном вывозе снега с обочин. Всего же с начала года муниципальное предприятие вывезло на городские полигоны 117 тысяч тонн.

Чтобы справиться с таким объемом уборки «Спецавтохозяйство» привлекло дополнительно 11 субподрядчиков, которые предоставили 137 единиц техники, также в вывозе активно поучаствовали социальные партнеры администрации – крупные предприятия, вузы, организации потребительского рынка. В разные дни на вывозе снега работало от 27 до 42 социальных партнеров.

Как подчеркнул заммэра Александр Цымбалюк, обильные снегопады выявили ряд организационных проблем, которые администрации необходимо учесть и исправить. Это в первую очередь несогласованность действий, сил и средств, занятых в уборке и неготовность к приемке больших объемов снега на полигоны (в пиковые дни техника и приемщики не справлялись, в результате чего на снегоотвалах возникали очереди). Сложностей снегоуборочной технике добавили и припаркованные на обочинах машины. Еще один проблемный вопрос – отсутствие у муниципалитета шнекороторной техники, производительность которой превышает традиционные лаповые погрузчики в несколько раз.

Мэр Томска Иван Кляйн подчеркнул, что запланированные показатели были достигнуты, но, несмотря на это, примерно половина городских улиц и дворов все еще нуждается в уборке.

«Работа проделана огромная, но оценка вам – неудовлетворительная. И главы района, и руководство управления дорожной деятельности получат выговоры. Темпы нельзя снижать, потому что впереди нас ждет вывоз снега с 28 подтопляемых территорий», - подчеркнул Иван Кляйн.

Работа в усиленном режиме по приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети, внутриквартальных и дворовых территорий и остановок общественного транспорта будет продолжена до 1 февраля.

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