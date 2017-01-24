Ночью в Томске сгорели 4 ПАЗа и иномарка

24 января 2017 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Минувшей ночью в Томске произошел пожар, в результате которого сгорели 4 автобуса ПАЗ и одна иномарка, еще одна пострадала от огня, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании в одноэтажном железобетонном здании ангарного типа по пр.Фрунзе, 240, стр.17 поступило в 2.13. Помещение было разделено на две части: склад и стояночный бокс, совмещенный с автосервисом. На стоянке находились 7 единиц техники: 4 автобуса ПАЗ (без госномеров) и 3 легковых автомобиля (KIA Sportage, Toyota Ist и Honda Fit).

На момент прибытия первого подразделения горело внутри стояночного бокса, было сильное задымление.

В результате внутри стояночного бокса обгорели силовые кабели, деревянные стеллажи с запчастями и автошинами, гаражное оборудование, емкости с ГСМ. Сгорели 4 автобуса ПАЗ и автомобиль Toyota Ist, также обгорел автомобиль Honda Fit.

Площадь пожара составила 120 кв.метров. Пожарные эвакуировали из горящего бокса 1 кислородный и 1 газовый баллон.

Причина пожара устанавливается.

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