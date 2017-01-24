В Томске прошел фестиваль японских искусств для особенных людей

В январе в Томском госуниверситете при поддержке посольства Японии в России прошел фестиваль японских искусств для особенных людей «Дух красоты и красота души».

Как сообщает пресс-служба вуза, 40 участников в течение трех дней учились делать оригами, создавать икебану, осваивали каллиграфию, а также игру в го. Посольство Японии выразило благодарность университету за проведение этого мероприятия.

«Хотелось бы искренне поблагодарить всех тех, кто был причастен к организации этого мероприятия: партнеров, преподавателей, волонтеров, а также общественность города Томска», – пишет министр-советник, заведующий Информационным отделом Посольства Японии в РФ Котаро Оцуки.

По словам организатора фестиваля, доцента ИФ ТГУ, руководителя Томского отделения общества «Россия-Япония» Елены Чабанец, Посольство Японии в России весьма заинтересовано в дальнейшей поддержке мероприятия.

Предполагается, что фестиваль станет ежегодным и открытым для всех жителей города.

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