Вылет самолета из Томска в Стрежевой задерживается на 3,5 часа по техническим причинам

24 января 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Самолет Ан-24 авиакомпании «Турухан», который должен был вылететь из Томска в Стрежевой во вторник утром, отправится в рейс на 3,5 часа позже запланированного времени, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на справочную аэропорта.

«Самолет задерживается по техническим причинам. Предполагается, что он вылетит в 12:30. Дополнительной информации на данный момент нет», — сообщили в справочной аэропорта.

В авиакомпании агентству не уточнили причину задержки.

ООО «Авиакомпания «Турухан» создана в марте 2001 года, базируется в селе Туруханск Красноярского края. 100% долей компании находится в собственности ООО «ЮТэйр-Лизинг». Воздушные парк авиапредприятия состоит преимущественно из вертолетов, в числе которых Ми-8Т, Ми-8 МТВ, Ми-8АМТ и Ми-171Ю, также имеются самолеты Ан-24, Ан-26, Ту-134 и Як-42.

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