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В Томске проверят деятельность высокотехнологичных предприятий

Томские новости, Предприятия Томска и области, проверка инновационные предприятия губернатор Сергей Жвачкин В Томске проверят деятельность высокотехнологичных предприятий

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин распорядился провести масштабное региональное исследование деятельности высокотехнологичных предприятий, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Мониторинг охватит 397 компаний региона из различных инновационных сфер, в том числе предприятия, созданные совместно с университетами. В рамках исследования региональная власть оценит производственную динамику, численность персонала, объекты интеллектуальной собственности и другие показатели.

Глава региона призвал руководителей высокотехнологичного бизнеса принять активное участие в мониторинге.

«Мониторинг — это не ревизия финансово-хозяйственной деятельности предприятий и тем более не фискальное мероприятие. Наша цель — помочь наукоемкому бизнесу, оценить эффективность государственной инновационной политики, проверить на прочность связи инноваторов с реальным сектором экономики, университетами и академическими институтами», — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

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